Минэкономразвития объяснило ослабление рубля внешними факторами

Ослабление курса рубля не связано с внутренними экономическими проблемами страны, а является результатом укрепления доллара на мировых рынках и растущими опасениями участников внешней торговли в связи с очередным ужесточением санкций. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Решетников отметил, что российская экономика значительно снизила зависимость от валют недружественных стран. По его словам, в втором полугодии 2024 года доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран составила 82% в экспорте и 78% в импорте.