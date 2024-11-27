Минэкономразвития объяснило ослабление рубля внешними факторами
Ослабление курса рубля не связано с внутренними экономическими проблемами страны, а является результатом укрепления доллара на мировых рынках и растущими опасениями участников внешней торговли в связи с очередным ужесточением санкций. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Решетников отметил, что российская экономика значительно снизила зависимость от валют недружественных стран. По его словам, в втором полугодии 2024 года доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран составила 82% в экспорте и 78% в импорте.
Он также подчеркнул, что на валютном рынке сейчас наблюдается повышенная волатильность, что является типичным для подобных ситуаций. Министр выразил уверенность, что после периода нестабильности курс рубля стабилизируется.
27 ноября курс рубля к доллару достиг рекордов марта 2022 года, упав до 114 рублей за доллар, но затем немного укрепился до 112 рублей на фоне мер, предпринятых Центральным банком, в том числе приостановки покупок валюты до конца года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru