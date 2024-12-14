Минэкономразвития к апрелю уточнит прогноз по инфляции на 2025 год

Министерство экономического развития планирует скорректировать прогноз инфляции на 2025 год, заявил глава ведомства Максим Решетников.

Центробанк: Инфляция в России вызвана денежными факторами

По его словам, уровень инфляции превышает ожидаемые 4,5%.

Окончательные корректировки будут внесены в марте или апреле, уточнил он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил НСН, что проблема в том, что реальная инфляция сегодня скрывается, а ключевая ставка устанавливается, именно исходя из нее, так глава Центробанка Эльвира Набиуллина хочет избежать разорения банков.

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ФОТО: РИА Новости
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