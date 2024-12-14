Минэкономразвития к апрелю уточнит прогноз по инфляции на 2025 год
Министерство экономического развития планирует скорректировать прогноз инфляции на 2025 год, заявил глава ведомства Максим Решетников.
По его словам, уровень инфляции превышает ожидаемые 4,5%.
Окончательные корректировки будут внесены в марте или апреле, уточнил он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил НСН, что проблема в том, что реальная инфляция сегодня скрывается, а ключевая ставка устанавливается, именно исходя из нее, так глава Центробанка Эльвира Набиуллина хочет избежать разорения банков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru