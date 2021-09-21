Минэкономразвития: инфляция в 2021 году составит 5,8 процента
Министерство экономического развития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5% до 5,8%. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Херсонцев.
Предыдущий прогноз составлялся в июле. По словам чиновника, «в среднесрочном горизонте» инфляций ожидается на уровне 4%.
По среднегодовому курсу доллара Минэкономразвития повысило прогноз на этот год до 73,6 рубля. Летний прогноз ведомства предполагал курс американской валюты на уровне 72,8 рубля.
Прогноз по росту инвестиций в основной капитал министерство оставило на 4,5%, а на следующий год ожидания улучшены (до 4,8%).
Ранее доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова предсказала подорожание овощей, фруктов и бытовой электроники к концу года.
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