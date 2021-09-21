Минэкономразвития: инфляция в 2021 году составит 5,8 процента

Министерство экономического развития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5% до 5,8%. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Херсонцев.

Предыдущий прогноз составлялся в июле. По словам чиновника, «в среднесрочном горизонте» инфляций ожидается на уровне 4%.

Эффект страуса: ЦБ отказался от точных дат публикации данных по инфляции

По среднегодовому курсу доллара Минэкономразвития повысило прогноз на этот год до 73,6 рубля. Летний прогноз ведомства предполагал курс американской валюты на уровне 72,8 рубля.

Прогноз по росту инвестиций в основной капитал министерство оставило на 4,5%, а на следующий год ожидания улучшены (до 4,8%).

Ранее доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова предсказала подорожание овощей, фруктов и бытовой электроники к концу года.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:МинэкономразвитияИнфляция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры