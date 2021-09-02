Эффект страуса: ЦБ отказался от точных дат публикации данных по инфляции
Центробанк России в графике публикаций на сентябрь впервые не обозначил точные даты выхода аналитической информации по инфляции. На сайте регулятора даны интервалы вплоть до пяти рабочих дней. В ЦБ объясняют это изменением практики выпуска статистики Росстатом.
Например, публикация комментария Центробанка по инфляции за август («Динамика потребительских цен») ожидается с 13 по 16 сентября, а доклад «Информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах» будет выпущен в промежутке между 15 и 21 сентября.
Ранее ЦБ в графике на предстоящий месяц всегда указывал точную дату комментариев по инфляции. В начале августа Росстат заявил, что будет обнародовать оперативную статистику в стране только по средам и иногда по пятницам. Раньше это делалось в любой день. Причины данного решения ведомство не объяснило.
По информации ряда СМИ, идея принадлежит администрациям Кремля и правительства. Перед выборами в Госдуму там стремятся максимально сократить негативные экономические новости. Чтобы привлекать меньше внимания к неутешительным цифрам, решено публиковать статистику как можно позднее в последний день рабочей недели.
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