Эффект страуса: ЦБ отказался от точных дат публикации данных по инфляции

Центробанк России в графике публикаций на сентябрь впервые не обозначил точные даты выхода аналитической информации по инфляции. На сайте регулятора даны интервалы вплоть до пяти рабочих дней. В ЦБ объясняют это изменением практики выпуска статистики Росстатом.

Например, публикация комментария Центробанка по инфляции за август («Динамика потребительских цен») ожидается с 13 по 16 сентября, а доклад «Информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах» будет выпущен в промежутке между 15 и 21 сентября.