Экономист предсказала подорожание овощей, фруктов и бытовой электроники
К концу 2021 года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, большая доля которых будет импортироваться, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры финансов цен РЭУ имени Плеханова Елену Воронкову.
По ее словам, среди непродовольственных товаров ожидается наибольший рост на электронику. Экономист напомнила, что темпы роста цен на продукты в РФ как правило на 1-2 п.п. выше общей инфляции в стране. Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция составит 5,7-6,2%. Соответственно, можно ожидать роста цен на продукты на 7-8% за год.
Тем временем, непродовольственные товары за восемь месяцев текущего года уже подорожали на 5,61%.
Ранее Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в сентябре инфляция «будет где-то в районе 7%».
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