Экономист предсказала подорожание овощей, фруктов и бытовой электроники

По ее словам, среди непродовольственных товаров ожидается наибольший рост на электронику. Экономист напомнила, что темпы роста цен на продукты в РФ как правило на 1-2 п.п. выше общей инфляции в стране. Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция составит 5,7-6,2%. Соответственно, можно ожидать роста цен на продукты на 7-8% за год.

Тем временем, непродовольственные товары за восемь месяцев текущего года уже подорожали на 5,61%.

Ранее Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в сентябре инфляция «будет где-то в районе 7%».

