Минэкономики заявило о невостребованности инвестиционных налоговых вычетов
Действующий с 2018 года инструмент инвестиционного налогового вычета (ИНВ) оказался маловостребован среди регионов и компаний, пишет газета «Ведомости».
Директор департамента инвестиционной политики и развития МСП Минэка Инна Дадаян признала, что действующая версия ИНВ не оказывает существенного влияния на рост инвестиций. Среди причин она назвала то, что размер федеральных дотаций регионам почти не покрывает выпадающие доходы при предоставлении компаниям ИНВ.
По данным Минэкономразвития, в 2023 году объем предоставленных дотаций компенсировал лишь 5% расходов регионов на инвестиционные налоговые вычеты.
Ранее Банк России сообщил об интересе иностранцев к обмену заблокированными активами с российскими инвесторами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru