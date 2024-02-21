«Серые» сделки и туманные перспективы: «Киви банк» прогорел на «антиотмывочном» законе

«Банк России в июле прошлого года вводил санкции против этого банка, запрещая ряд операций, в частности, по переводу средств. Проблемы у «Киви» тянутся с прошлого года, и слухи о том, что Центробанк может отозвать лицензию, были в прошлом году. Есть подозрения, что проблемы у банка из-за каких-то нарушений по работе с наличными средствами. Нарушили 115-ФЗ (Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», прим. ред). Какие-то физические лица проводили операции, серые или даже черные, а «Киви» даже не препятствовал. Подозреваю, что это связано не с кражей средств банкирами, а другими вещами. И если это так, то средств [на возврат клиентам] хватит на всех, но это пока неизвестно», - сказал Шевченко.

Его версию подтверждает формулировка регулятора о высокорисковых операциях «Киви банка». Тем не менее, эксперт также объяснил будущее денежных средств клиентов в случае, если причиной отзыва лицензии окажутся финансовые трудности организации.

«Тем людям, у которых в «Киви банке» было менее 1,400,000 рублей, ничего не грозит. Они могут быть спокойны. Агентство по страхованию вкладов в течение двух-четырех недель выплатит деньги через другой банк. Тем, кто держал сумму свыше указанной, также выплатят сумму менее 1,400,000 рублей, а будущее превышающих это число сумм туманно», - добавил он.

Центробанк после отзыва лицензии у «Киви банка» выступил с разъяснением, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках.

В свою очередь президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в комментарии НСН напомнил о прошлогодних проблемах «Киви банка».

«Я не думаю, что это был популярный инструмент для расчетов, и не думаю, что там большие объемы. Конечно, пострадает какое-то количество людей, но у «Киви» такая сложная предыстория, что, я думаю, люди знающие проявляли осторожность», - сказал он.



После отзыва лицензии у «Киви-банка» перестала работать платежная система Contact, с помощью которой можно отправить деньги за границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

