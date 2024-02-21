«Серые» сделки и туманные перспективы: «Киви банк» прогорел на «антиотмывочном» законе
Владимир Шевченко в эфире НСН связал отзыв лицензии у «Киви-Банка» с сомнительными операциями, на которые руководство организации закрывало глаза.
Вероятной причиной отзыва лицензии у «Киви банка» стало финансирование терроризма при помощи организации, заявил в разговоре с НСН главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко. Это плохая новость для банка, но хорошая для его клиентов, уверяет аналитик банковской сферы. Если проблема кроется в «антиотмывочном» законе, с большой долей вероятности денежные средства пользователей «Киви-Банка» вернутся их владельцам.
Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка», который «не являлся значимым кредитором реального сектора экономики» и занимался высокорисковыми операциями. За последний год к нему пять раз применялись меры из-за нарушений нормативных актов, говорится в пояснительном сообщении регулятора.
«Банк России в июле прошлого года вводил санкции против этого банка, запрещая ряд операций, в частности, по переводу средств. Проблемы у «Киви» тянутся с прошлого года, и слухи о том, что Центробанк может отозвать лицензию, были в прошлом году. Есть подозрения, что проблемы у банка из-за каких-то нарушений по работе с наличными средствами. Нарушили 115-ФЗ (Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», прим. ред). Какие-то физические лица проводили операции, серые или даже черные, а «Киви» даже не препятствовал. Подозреваю, что это связано не с кражей средств банкирами, а другими вещами. И если это так, то средств [на возврат клиентам] хватит на всех, но это пока неизвестно», - сказал Шевченко.
Его версию подтверждает формулировка регулятора о высокорисковых операциях «Киви банка». Тем не менее, эксперт также объяснил будущее денежных средств клиентов в случае, если причиной отзыва лицензии окажутся финансовые трудности организации.
«Тем людям, у которых в «Киви банке» было менее 1,400,000 рублей, ничего не грозит. Они могут быть спокойны. Агентство по страхованию вкладов в течение двух-четырех недель выплатит деньги через другой банк. Тем, кто держал сумму свыше указанной, также выплатят сумму менее 1,400,000 рублей, а будущее превышающих это число сумм туманно», - добавил он.
Центробанк после отзыва лицензии у «Киви банка» выступил с разъяснением, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках.
В свою очередь президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в комментарии НСН напомнил о прошлогодних проблемах «Киви банка».
«Я не думаю, что это был популярный инструмент для расчетов, и не думаю, что там большие объемы. Конечно, пострадает какое-то количество людей, но у «Киви» такая сложная предыстория, что, я думаю, люди знающие проявляли осторожность», - сказал он.
После отзыва лицензии у «Киви-банка» перестала работать платежная система Contact, с помощью которой можно отправить деньги за границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Елена Вяльбе не будет болеть за россиян на Олимпиаде в Париже
- Умер актер из «Крепкого орешка-2» Тони Гэниос
- СМИ: ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России
- Выставка работ Винсента Ван Гога в Париже побила рекорды посещаемости
- Депутат заявил, что книгам Достоевского и Пруста из-за закона о ЛГБТ ничего не угрожает
- Рособрнадзор: Около 700 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2024 году
- Соседи убитого летчика Кузьминова рассказали о жизни перебежчика в Испании
- В Минсельхозе запланировали увеличение выпуска яиц и мяса птицы
- Первая группа украинских летчиков завершит обучение управлением F-16 к лету
- В Волгограде кинотеатр оштрафовали за «Оппенгеймера»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru