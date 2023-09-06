«С деньгами туго»: Молдавии грозит суд и полный разрыв отношений с «Газпромом»
Александр Пасечник заявил в эфире НСН, что в отказе Молдавии выплачивать $709 млн легко читается политический подтекст. Юристы «Газпрома» будут разбираться в ситуации, а выдуманные претензии «Молдовагаза» рассмотрит суд.
Молдавия может предъявить свои «радикальные» претензии по долгам «Газпрому» только через суд, что будет означать полный разрыв отношений с российской компанией, заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с НСН. Отказ «Молдовагаза» от долгов он связал с политикой и проблемами в экономике страны.
Правительство Молдавии предложило «Газпрому» выплатить $8,6 млн из $709 млн долга, сообщил министр энергетики Виктор Парликов по итогам аудита. Остальную сумму власти Молдавии будут оспаривать в суде. Пасечник объяснил, что у страны просто «все туго» с деньгами, выдумываются какие-то поводы, чтобы не платить.
«Юридический блок «Газпрома» четко оценит эти заявления. Естественно, Молдавия прежде не шла на такие радикальные заявления. Дело шло к урегулированию, но видно, что с деньгами там совсем туго, приходится совершать такие выпады. Прежде к алгоритмам расчетов не было вопросов и вдруг они возникают спустя время. Понятно, что это политический контекст и финансовые трудности», - отметил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что Молдавии в таком случае придется обратиться в суд со своими претензиями, на что «Газпром» будет отвечать решительно – окончательным разрывом.
«Надо еще смотреть, в какой суд они потащат свои претензии. Возьмите кейс с украинскими тяжбами, там постоянно необъективные претензии были. Глава «Газпрома» четко сказал, что подобные вещи могут привести только к разрыву корпоративных отношений. После этого Украина стихла. Ждем официальных комментариев «Газпрома» и по этой ситуации», - резюмировал Пасечник.
Ранее президент республики Майя Санду заявила, что нанятая властями Молдавии международная аудиторская компания не выявила долга Кишинева перед «Газпромом» в размере $800 миллионов. Санду добавила, что Кишинев не стал подписывать обязательство перед «Газпромом» о возврате долга, передает «Радиоточка НСН».
В 2021 году «Молдовагаз» перезаключил договор с «Газпромом» о поставках российского газа на пять лет. Условием было, что «Молдовагаз» выплатит долг, который тогда оценивался как раз в $709 млн. В ноябре 2022 года «Газпром» пригрозил сократить поставки в Молдавию из-за того, что часть сырья «оседала» на Украине. В декабре Молдавия отказалась от поставок газа из России.
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