«С деньгами туго»: Молдавии грозит суд и полный разрыв отношений с «Газпромом»

«Юридический блок «Газпрома» четко оценит эти заявления. Естественно, Молдавия прежде не шла на такие радикальные заявления. Дело шло к урегулированию, но видно, что с деньгами там совсем туго, приходится совершать такие выпады. Прежде к алгоритмам расчетов не было вопросов и вдруг они возникают спустя время. Понятно, что это политический контекст и финансовые трудности», - отметил он.

Собеседник НСН подчеркнул, что Молдавии в таком случае придется обратиться в суд со своими претензиями, на что «Газпром» будет отвечать решительно – окончательным разрывом.

«Надо еще смотреть, в какой суд они потащат свои претензии. Возьмите кейс с украинскими тяжбами, там постоянно необъективные претензии были. Глава «Газпрома» четко сказал, что подобные вещи могут привести только к разрыву корпоративных отношений. После этого Украина стихла. Ждем официальных комментариев «Газпрома» и по этой ситуации», - резюмировал Пасечник.

Ранее президент республики Майя Санду заявила, что нанятая властями Молдавии международная аудиторская компания не выявила долга Кишинева перед «Газпромом» в размере $800 миллионов. Санду добавила, что Кишинев не стал подписывать обязательство перед «Газпромом» о возврате долга, передает «Радиоточка НСН».

В 2021 году «Молдовагаз» перезаключил договор с «Газпромом» о поставках российского газа на пять лет. Условием было, что «Молдовагаз» выплатит долг, который тогда оценивался как раз в $709 млн. В ноябре 2022 года «Газпром» пригрозил сократить поставки в Молдавию из-за того, что часть сырья «оседала» на Украине. В декабре Молдавия отказалась от поставок газа из России.

