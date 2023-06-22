В Молдавии заявили, что не видят смысла в закупках газа у «Газпрома»
Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов в эфире телеканала TV8 заявил, что власти республики не видят смысла в закупке природного газа у «Газпрома».
Он не исключил, что даже если у российского концерна будут более низкие цены, вполне возможно что и объёмы поставок будут недостаточными.
При этом Парликов отметил, что и Молдавия и «Газпром» не в полной мере выполняют свои обязательства.
Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна перестала быть зависимой от газа из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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