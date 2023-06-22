В Молдавии заявили, что не видят смысла в закупках газа у «Газпрома»

Он не исключил, что даже если у российского концерна будут более низкие цены, вполне возможно что и объёмы поставок будут недостаточными.

При этом Парликов отметил, что и Молдавия и «Газпром» не в полной мере выполняют свои обязательства.

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна перестала быть зависимой от газа из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

