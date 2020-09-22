«Миллиарды долларов». «Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»

«Яндекс» купит TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф», за 5,48 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе TCS.

Согласно документу, стороны уже достигли принципиального соглашения.

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Окончательные условия сделки будут известны после результатов комплексной проверки, разрешений регуляторов и других параметров.

На новостях об обсуждении сделки акции TCS Group взлетели на 5 процентов.

В июле Сбербанк полностью выкупил сервис «Яндекс.Деньги» у «Яндекса».

Сервис перешел банку в рамках разделения совместных активов с «Яндексом», которое глава Сбербанка Герман Греф называет реструктуризацией совместного бизнеса из-за сильной конкуренции между экосистемами двух компаний. IT-компания, в свою очередь, получит площадку онлайн-торговли «Яндекс.Маркет».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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