Аналитик: Для создания общей валюты Бразилии и Аргентине потребуются десятки лет
Главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец сказал НСН, что Бразилия в таком случае будет вынуждена спонсировать Аргентину из-за кризиса в Буэнос-Айресе.
Бразилия и Аргентина могут создать общую валюту для расчетов, но на это уйдут десятилетия, а сейчас Буэнос-Айрес должен выйти из глубочайшего экономического кризиса, заявил главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец в беседе с НСН.
Ранее сообщалось, что Бразилия и Аргентина планируют объявить о начале подготовительной работы по созданию общей валюты в ходе визита бразильского президента Лулы да Силвы в Буэнос-Айрес. Бразилия предлагает назвать валюту sur, сообщает Financial Times. Хейфец объяснил, что эта идея не может быть осуществлена в ближайшие годы.
«Это не проект, который запустят завтра, через год или два. Главный источник информации – это интервью министра экономики Аргентины, автор проекта ориентируется на историю еврозоны, там же он говорит, что реализация этого проекта заняла более тридцати лет. В данном случае можно говорить не о тридцати годах, но это тоже будет долго», - отметил Хейфец.
Усложняет процесс интеграции экономическая ситуация в Аргентине. Соглашаясь на общую валюту, Бразилия рискует стать спонсором соседа в условиях стопроцентной инфляции и миллиардных долгов Буэнос-Айреса, добавил собеседник НСН.
«Главным препятствием, чтобы запустить этот проект сейчас, является несоответствие двух экономик – бразильской и аргентинской. С одной стороны, у них довольно значительный товарооборот, есть смысл. С другой стороны, аргентинская экономика находится в глубочайшем кризисе, инфляция почти 100%, Аргентина фактически должна 40 миллиардов Международному валютному фонду, что ей мешает получать новые кредиты. В Аргентине нет свободного размена на иностранные валюты. Перевод на национальные валюты Аргентине был бы очень выгоден, бразильцы относятся к этой идее осторожнее. Просто так быть спонсорами экономики соседней страны они не захотят. С другой стороны, если это план, рассчитанный на десятилетия, то бразильцы могут и поучаствовать», - объяснил эксперт.
На фоне ослабления доллара эксперты прогнозируют серьезные долгосрочные изменения в системе международных расчётов. Так, в марте прошлого года в ЕАЭС достигли соглашения о создании новой международной резервной валюты, в июне этот вопрос обсуждали на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
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