Аналитик: Для создания общей валюты Бразилии и Аргентине потребуются десятки лет

Бразилия и Аргентина могут создать общую валюту для расчетов, но на это уйдут десятилетия, а сейчас Буэнос-Айрес должен выйти из глубочайшего экономического кризиса, заявил главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец в беседе с НСН.

Ранее сообщалось, что Бразилия и Аргентина планируют объявить о начале подготовительной работы по созданию общей валюты в ходе визита бразильского президента Лулы да Силвы в Буэнос-Айрес. Бразилия предлагает назвать валюту sur, сообщает Financial Times. Хейфец объяснил, что эта идея не может быть осуществлена в ближайшие годы.

«Это не проект, который запустят завтра, через год или два. Главный источник информации – это интервью министра экономики Аргентины, автор проекта ориентируется на историю еврозоны, там же он говорит, что реализация этого проекта заняла более тридцати лет. В данном случае можно говорить не о тридцати годах, но это тоже будет долго», - отметил Хейфец.

Усложняет процесс интеграции экономическая ситуация в Аргентине. Соглашаясь на общую валюту, Бразилия рискует стать спонсором соседа в условиях стопроцентной инфляции и миллиардных долгов Буэнос-Айреса, добавил собеседник НСН.