Иран создаст газовый хаб при участии России

Иран создаст газовый хаб в Персидском заливе, в проекте примут участие Россия, Туркмения и Катар. Об этом заявил министр нефти республики Джавад Оуджи, передает агентство ISNA.

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Как отметил Оуджи, Иран располагает 33 трлн кубометров извлекаемых запасов газа и занимает второе место в мире по их объемам.

«Мы стремимся при содействии России, Туркмении и Катара превратить Персидский залив и Асалуйе в газовый хаб», – поделился министр.

По словам Оуджи, сейчас проводятся необходимые для проекта подготовка и планирование.

Между тем турецкий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении создать в сотрудничестве с Россией газовый хаб в Турции, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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