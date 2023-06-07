Иран создаст газовый хаб при участии России
Иран создаст газовый хаб в Персидском заливе, в проекте примут участие Россия, Туркмения и Катар. Об этом заявил министр нефти республики Джавад Оуджи, передает агентство ISNA.
Как отметил Оуджи, Иран располагает 33 трлн кубометров извлекаемых запасов газа и занимает второе место в мире по их объемам.
«Мы стремимся при содействии России, Туркмении и Катара превратить Персидский залив и Асалуйе в газовый хаб», – поделился министр.
По словам Оуджи, сейчас проводятся необходимые для проекта подготовка и планирование.
Между тем турецкий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении создать в сотрудничестве с Россией газовый хаб в Турции, напоминает RT.
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