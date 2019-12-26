Названы самые разбогатевшие миллиардеры России
Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин возглавил список российских миллиардеров по версии Forbes по приросту капитала за последний год. Он увеличил свое состояние почти на $8 миллиардов, что позволило ему занять третью строчку в рейтинге в рейтинге Forbes Real Time, отмечает издание.
Лидер рейтинга 200 богатейших бизнесменов России, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, стал вторым в списке «самых разбогатевших» (+$5,9 миллиарда). Третье место по приросту капитала у президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова (+$5,3 миллиарда), четвертое – совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко (+$4,1 миллиарда), пятое занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (+$3,8 миллиарда).
За пределами списка «самых разбогатевших» остался глава НЛМК Владимир Лисин, который, сообщал RT, занимал второе место в апрельском рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.
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