Михаил Леонтьев назвал предложение РФ по ОПЕК+ «мазохизмом»
Уход России с нефтяного рынка ради прибыли нефтяных компаний США в рамках предложенного соглашения ОПЕК+ – это мазохизм, считает пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.
«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи… Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это – мазохизм», - заявил он РИА Новости.
Леонтьев отметил, что результатами продления сделки ОПЕК+ оставалось быстрое замещение дешевой российской нефти дорогой сланцевой из США. Он также заявил, что страны, находящиеся вне соглашения ОПЕК+ (кроме США), также готовы увеличивать добычу нефти.
Напомним, по итогам переговоров представителей ОПЕК+ участники не смогли договориться о новых условиях соглашения. Таким образом, с 1 апреля ни у кого из участников альянса нет обязательств ограничивать добычу нефти.
Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН похвалил министра энергетики РФ Александра Новака за отказ в сделке ОПЕК+. Эксперт считает, что Россия приняла правильное решение, сделав ставку на сохранение доли нефтяного рынка, а не цены на сырье.
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