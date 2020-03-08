Михаил Леонтьев назвал предложение РФ по ОПЕК+ «мазохизмом»

Леонтьев отметил, что результатами продления сделки ОПЕК+ оставалось быстрое замещение дешевой российской нефти дорогой сланцевой из США. Он также заявил, что страны, находящиеся вне соглашения ОПЕК+ (кроме США), также готовы увеличивать добычу нефти.

Напомним, по итогам переговоров представителей ОПЕК+ участники не смогли договориться о новых условиях соглашения. Таким образом, с 1 апреля ни у кого из участников альянса нет обязательств ограничивать добычу нефти.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН похвалил министра энергетики РФ Александра Новака за отказ в сделке ОПЕК+. Эксперт считает, что Россия приняла правильное решение, сделав ставку на сохранение доли нефтяного рынка, а не цены на сырье.

