МИД Венгрии: Без газа из России остановится промышленность

Он отметил, что из годового потребления газа в Венгрии 85% — это российский газ. По словам госсекретаря, такое количество невозможно восполнить в обозримом будущем.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявлял в интервью НСН, что Венгрия и Сербия не планируют отказываться от российских нефтяных поставок, однако вынуждены терпеть из-за этого колоссальное давление. Он отметил, что Европа делает все для того, чтобы диверсифицировать свои поставки и закупки нефти и газа, сообщает «Радиоточка НСН».

