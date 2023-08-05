МИД Венгрии: Без газа из России остановится промышленность

Без долгосрочного договора с «Газпромом» в Венгрии остановится промышленность и не будет отопления в квартирах. Такое заявление сделал госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что из годового потребления газа в Венгрии 85% — это российский газ. По словам госсекретаря, такое количество невозможно восполнить в обозримом будущем.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявлял в интервью НСН, что Венгрия и Сербия не планируют отказываться от российских нефтяных поставок, однако вынуждены терпеть из-за этого колоссальное давление. Он отметил, что Европа делает все для того, чтобы диверсифицировать свои поставки и закупки нефти и газа, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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