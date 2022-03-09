МИД: Россия сокращает использование доллара на фоне санкций

Россия предпринимает существенные усилия для поддержания экономики в условиях санкционного давления. Об этих мерах рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

Центробанк снижал долларовую долю в резервах по мере нарастания рисков

В частности, в стране будет сокращено использования доллара в международных резервах и во внешних расчетах, отмечает телеканал «360». Также речь идет о смещении внимания на рынки капитала, альтернативные западным, обеспечении защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличении доли взаимных платежей в национальных валютах.

Как отметил Биричевский, экономика в РФ «практически перманентно» существует в условиях повышенных санкционных рисков.

«Исходим из того, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства», — подчеркнул глава департамента экономического сотрудничества.

Биричевский добавил, что у России есть запас прочности, необходимый для корректировки финансовой политики, пишет RT.

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ФОТО: pixabay.com
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