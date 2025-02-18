МИД Франции: Новые санкции ЕС коснутся российской энергетики

Очередной, 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет касаться энергетического сектора. Об этом в эфире телеканала France Info заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

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Он отметил, что ограничительные меры также коснутся ряда компаний в странах, которые содействуют обходу санкций.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Евросоюз продолжит вводить антироссийские санкции в сфере энергетики, без оглядки на планы и действия США по данному вопросу.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЭнергетикаСанкции ЕС

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