МИД Франции: Новые санкции ЕС коснутся российской энергетики
18 февраля 202512:02
Очередной, 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет касаться энергетического сектора. Об этом в эфире телеканала France Info заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Он отметил, что ограничительные меры также коснутся ряда компаний в странах, которые содействуют обходу санкций.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Евросоюз продолжит вводить антироссийские санкции в сфере энергетики, без оглядки на планы и действия США по данному вопросу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru