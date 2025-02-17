Канада расширила санкции против «Волга-Днепр»

Канадские власти обновили антироссийские санкции, добавив в черный список две структуры, связанные с авиакомпанией «Волга-Днепр». Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

В ограничительный список внесены компании Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited и Volga-Dnepr Logistics V. Ранее сама авиакомпания уже находилась под санкциями.