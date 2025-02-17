Канада расширила санкции против «Волга-Днепр»
Канадские власти обновили антироссийские санкции, добавив в черный список две структуры, связанные с авиакомпанией «Волга-Днепр». Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
В ограничительный список внесены компании Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited и Volga-Dnepr Logistics V. Ранее сама авиакомпания уже находилась под санкциями.
С 2022 года канадские власти также удерживают самолет Ан-124 «Волга-Днепр», который прибыл в Торонто с ковид-тестами, фрахтованными правительством Канады.
Несмотря на закрытие неба для российской авиации, самолет был задержан, а экипаж — помещен в гостиницу, после чего вернулся в Россию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru