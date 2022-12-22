Международные резервы России выросли на 5,2 млрд долларов

Центробанк РФ объявил, что за период с 9 по 16 декабря международные резервы России выросли на 5,2 млрд долларов.

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В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 16 декабря международные резервы РФ составляют 581,7 млрд долларов против 576,5 млрд долларов неделей ранее.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что золотовалютных резервов в России достаточно, задачи их накопления нет, пишут «Известия».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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