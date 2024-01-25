Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,9 млрд
25 января 202416:15
Международные резервы России на 19 января составили 586,7 млрд долларов, снизившись за неделю на 5,9 млрд долларов. Об этом сообщил Центробанк РФ.
По данным на 12 января, объем резервов составлял 592,6 млрд долларов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что объемы заработанных Россией средств вдвое превысили размер замороженных на Западе золотовалютных резервов страны, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru