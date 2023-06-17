Мезенцев: Россия и Белоруссия успешно выдерживают санкции

«Если есть социальная стабильность, наполненность рынка, портфель производственных заказов, а прогноз роста ВВП Белоруссии и России вполне оптимистичный, то это ... подтверждает, что это удается», — подчеркнул Мезенцев.

Вместе с тем государственный секретарь отметил, что еще многое предстоит сделать, чтобы экономическая интеграционная, научно-технологическая, гуманитарная повестки стали более реальной частью жизни РФ и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика страны выдерживает санкционное давление, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

