Мезенцев: Россия и Белоруссия успешно выдерживают санкции
Социальная стабильность, наполненность рынка, прогнозы роста ВВП указывают, что Россия и Белоруссия успешно выдерживают санкции Запада. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в беседе с РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Если есть социальная стабильность, наполненность рынка, портфель производственных заказов, а прогноз роста ВВП Белоруссии и России вполне оптимистичный, то это ... подтверждает, что это удается», — подчеркнул Мезенцев.
Вместе с тем государственный секретарь отметил, что еще многое предстоит сделать, чтобы экономическая интеграционная, научно-технологическая, гуманитарная повестки стали более реальной частью жизни РФ и Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика страны выдерживает санкционное давление, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru