Мезенцев рассказал о возможной экономической интеграции России и Белоруссии
Решение о степени экономической интеграции РФ и Белоруссии остается за Минском. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
По его словам, необходимые предложения со стороны России поступили, теперь решение за второй стороной. Он также отметил, что страны выходят на новый уровень взаимодействия и готовы максимально прислушиваться друг к другу.
«Наши отношения всегда были в стратегическом плане примером для миллионов граждан России и Белоруссии, для стран СНГ»,- приводит слова Мезенцева РИА Новости.
Напомним, что Союзное государство России и Белоруссии был создано в 1999 году. Договор подразумевает сотрудничество стран в экономической, таможенной, валютной, политической сферах. К 20-летию документа планировалось принять специальную программу для углубления межстрановой интеграции, но предложенные проекты не были приняты до сих пор.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся 22 апреля в Москве.
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