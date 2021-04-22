Мезенцев рассказал о возможной экономической интеграции России и Белоруссии

Решение о степени экономической интеграции РФ и Белоруссии остается за Минском. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По его словам, необходимые предложения со стороны России поступили, теперь решение за второй стороной. Он также отметил, что страны выходят на новый уровень взаимодействия и готовы максимально прислушиваться друг к другу.