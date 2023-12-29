Метростроители подготовили ТПМК «Владимир» к старту в Нижнем Новгороде

Отмечается, в стартовом котловане уже смонтирован тоннелепроходческий комплекс с «Владимир», который прошёл тестовые испытания. Также имеется положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию на проходку метро.

«Специально для продления линии... группа компаний приобрела шестиметровый тоннелепроходческий щит, предназначенный для работы в неустойчивых и слабоустойчивых грунтах», - рассказали в ГК «Моспроект-3», указав, что 18 элементов ТПМК и сопутствующее оборудование были доставлены в Нижний Новгород на 30 автомашинах.

Проектом предусмотрены устройство подземных выработок для продления Автозаводской линии метро от станции «Горьковская» до «Площади Свободы» и далее до станции «Сенная». Строительство двух тоннелей будет вестись закрытым способом, завершить строительство сегмента планируется в 2025 году.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что пройден второй тоннель между станциями «Вавиловская» и «Академическая» Троицкой линии московского метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

