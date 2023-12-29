В Москве возведут соединительную ветку от электродепо «Столбово»
Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Ольга» начал проходку соединительной ветки между электродепо «Столбово» и Троицкой линией метро, сообщил заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Тоннелепроходческий комплекс диаметром 6 метров по имени «Ольга» начал сооружение тоннеля соединительной ветки длиной более 1,1 км», – пояснил он.
Возводимое электродепо будет обслуживать поезда сразу двух линий метро. Помимо станции метро в зоне строительства располагаются нежилые строения, дороги Новой Москвы и инженерные коммуникации. На данный момент почти готовы соединительные ветки для оборота подвижного состава Сокольнической линии.
Как подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций Московского метро) Юрий Кравцов, тоннель пройдет вдоль строящегося участка автодороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и станционного комплекса «Коммунарка» «красной» ветки метро. Затем примкнет к оборотным тупикам за станцией «Коммунарка» Троицкой линии.
«В дальнейшем за оборотными тупиками будет вестись строительство перегона до проектируемой станции «Сосенки»», – добавил он.
В дальнейшем Троицкая линия метро длиной свыше 40 километров позволит соединить платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток – около 100 тысяч человек в сутки.
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