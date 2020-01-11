Меркель после встречи с Путиным призвала достроить «Северный поток - 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток-2» должен быть обязательно завершен, так как страны Евросоюза только выигрывают от его запуска. Об этом она сказала на пресс-конференции в Москве после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет РБК.
Меркель подчеркнула, что «Северный поток — 2» - экономический проект и применять против него политические меры неправильно, а Берлин будет оказывать ему поддержку несмотря на санкции со стороны США.
В свою очередь Владимир Путин сказал, что ценит позицию Германии по «Северному потоку-2», подчеркнув, что Россия в состоянии завершить прокладку трубопровода самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, хотя это и приведет к тому, что сроки окончания строительства могут быть сдвинуты на несколько месяцев. «Но в конце этого года или начале следующего он заработает», — сказал Путин.
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