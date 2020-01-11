Меркель после встречи с Путиным призвала достроить «Северный поток - 2»

Меркель подчеркнула, что «Северный поток — 2» - экономический проект и применять против него политические меры неправильно, а Берлин будет оказывать ему поддержку несмотря на санкции со стороны США.



В свою очередь Владимир Путин сказал, что ценит позицию Германии по «Северному потоку-2», подчеркнув, что Россия в состоянии завершить прокладку трубопровода самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, хотя это и приведет к тому, что сроки окончания строительства могут быть сдвинуты на несколько месяцев. «Но в конце этого года или начале следующего он заработает», — сказал Путин.





