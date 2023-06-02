«Mercedes для чиновников»: В отрасли оценили перспективы возрождения «Волги»

Новые автомобили «Волга» могут заменить ушедшие Mercedes и BMW, но только для чиновников, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с НСН.

Накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что возрождение отечественной марки автомашин «Волга» может произойти на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде при поддержке нового технологического партнера уже в следующем году. Хайцеэр предположил, каким станет «новый» автомобиль.