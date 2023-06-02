«Mercedes для чиновников»: В отрасли оценили перспективы возрождения «Волги»
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил НСН, что настоящей реинкарнации не случится, а новый автомобиль станет отверточной сборкой китайского производителя.
Новые автомобили «Волга» могут заменить ушедшие Mercedes и BMW, но только для чиновников, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с НСН.
Накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что возрождение отечественной марки автомашин «Волга» может произойти на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде при поддержке нового технологического партнера уже в следующем году. Хайцеэр предположил, каким станет «новый» автомобиль.
«Никакая реинкарнация физически невозможна. Какой-то бренд остается и, наверное, он будет привычным для некоторых возрастных категорий граждан, но на основное количество потенциальных потребителей это никак не повлияет. Конечно, возродится не «Волга», какой мы себе ее представляем и помним, возродится очередной китайский бренд не из первой сотни. Технически завод может собирать автомобили, это серьезное предприятие. Технологический партнер – это, скорее всего, производитель из Китая. На мощности завода будет осуществляться отверточная сборка с последующей локализацией. Проще говоря, это иностранный производитель, который даст машинокомплекты и скажет прикручивать колеса», - отметил он.
По его словам, автомобили «Волга» всегда ассоциировались с представительским классом, что отразится на дизайне машины и на предназначении.
«Возможно, будет востребован новый класс автомобилей, более «лимузинистый». Автомобиль «Волга» был представительского класса в советском понимании. Может быть, и сейчас появится такой автомобиль. Или появится очередной кроссовер. Сложно сказать, будет ли он пользоваться популярностью. Люди сегодня выбирают машину по другим признакам, а не руководствуясь названиями. Они смотрят на потребительские свойства и на цену. Сегодня у нас и за «Москвичами» очередь не стоит, как и за электрическими вариантами, которые сегодня в основном попадают не в частные руки, а в корпоративное использование государственными службами. Поэтому, возможно, и автомобиль «Волга» будет таким же, займет нишу ушедших Mercedes и BMW, чтобы на них ездили чиновники», - рассказал он.
Отечественные электромобили «Москвич 3е» будут востребованы среди каршеринговых компаний и служб такси, в ближайшее время «Москвич» будет продавать электрокары тысячами. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил генеральный директор «Тесла-клуб» Алексей Еремчук.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блинкен: Двери НАТО открыты для новых членов
- «Газпром» остановит прокачку газа по «Турецкому потоку» из-за ремонта
- ВСУ обстреляли больничный городок в Запорожской области
- В КНР назвали партнерство Китая и России выгодным миру
- Представитель Китая заявил, что КНР готова создавать условия для переговоров по Украине
- Власти направят 4,5 млрд рублей на поддержку АПК новых регионов
- Суд отказался снять с Галкина статус иноагента
- Белгородский губернатор сообщил о гибели двух женщин при обстреле ВСУ
- В Минздраве заявили о росте заболеваемости сифилисом
- В Госдуме заявили, что прекращение передачи США данных о своем вооружении не изменит обстановку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru