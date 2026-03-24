«Заблаговременный стон»: Жалобы независимых АЗС сочли поспешными
Независимые АЗС беспокоятся заранее, потому что на носу период отпусков и посевная кампания, сказала НСН Анастасия Бунина.
На сегодняшний день российский рынок топлива вполне насыщен, независимые АЗС достаточно зарабатывают, сказала НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Маржа независимых АЗС почти обнулилась из-за высоких цен в опте, пишет «Коммерсант». Независимые сети АЗС начали отказываться от крупнооптовых закупок бензина в условиях растущих биржевых цен, которые прибавили более чем 12% с конца февраля. Участники рынка переключились на мелкий опт, рассчитывая на запасы региональных нефтебаз. Тем не менее напряженность на рынке нарастает из-за задержек отгрузок с НПЗ и внеплановых остановок предприятий. Бунина отметила, что независимые АЗС беспокоятся заранее, потому что на носу период отпусков и посевная кампания.
«Изменения объемов закупок решает проблему для небольших АЗС. Правительство выписало требование выдавать на внутренний рынок большее количество нефтепродуктов. Сейчас есть насыщение рынка. Пока ценообразование, к которому приближены независимые АЗС, позволяет им достаточно зарабатывать. Это заблаговременный стон независимых АЗС. На сегодняшний день у нас не такая ситуация для того, чтобы говорить о закрытии каких-либо АЗС. Люди просто беспокоятся заранее, потому что понимают, что в ближайшее время сезон отпусков, посевная, из-за чего цена пойдет в гору. Этого ждут абсолютно все. В данной ситуации переживать за свой бизнес абсолютно нормально», — сказала собеседница НСН.
Ранее правительство России обнародовало изменения в регулировании экспорта нефтепродуктов. Согласно новому постановлению, производители бензина получили право на его вывоз за рубеж, тогда как для прочих участников рынка запрет на экспорт топлива остаётся в силе. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
