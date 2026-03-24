Маржа независимых АЗС почти обнулилась из-за высоких цен в опте, пишет «Коммерсант». Независимые сети АЗС начали отказываться от крупнооптовых закупок бензина в условиях растущих биржевых цен, которые прибавили более чем 12% с конца февраля. Участники рынка переключились на мелкий опт, рассчитывая на запасы региональных нефтебаз. Тем не менее напряженность на рынке нарастает из-за задержек отгрузок с НПЗ и внеплановых остановок предприятий. Бунина отметила, что независимые АЗС беспокоятся заранее, потому что на носу период отпусков и посевная кампания.

«Изменения объемов закупок решает проблему для небольших АЗС. Правительство выписало требование выдавать на внутренний рынок большее количество нефтепродуктов. Сейчас есть насыщение рынка. Пока ценообразование, к которому приближены независимые АЗС, позволяет им достаточно зарабатывать. Это заблаговременный стон независимых АЗС. На сегодняшний день у нас не такая ситуация для того, чтобы говорить о закрытии каких-либо АЗС. Люди просто беспокоятся заранее, потому что понимают, что в ближайшее время сезон отпусков, посевная, из-за чего цена пойдет в гору. Этого ждут абсолютно все. В данной ситуации переживать за свой бизнес абсолютно нормально», — сказала собеседница НСН.

Ранее правительство России обнародовало изменения в регулировании экспорта нефтепродуктов. Согласно новому постановлению, производители бензина получили право на его вывоз за рубеж, тогда как для прочих участников рынка запрет на экспорт топлива остаётся в силе. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

