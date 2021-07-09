МЭР повысило инфляционные ожидания с 4,3% до 5%

Минэкономразвития направило в регионы письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития России на 2021 год, сообщает «Прайм».

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Так, ожидания министерства по инфляции в текущем году повышены с 4,3% до 5%. Если весной ведомство закладывало в прогноз предпосылки о постепенной нормализации ситуации на мировых рынках, то в настоящее время в МЭР полагают, что на это потребуется чуть больше времени. Начиная с 2022 года инфляция вернется к таргету Банка России — в 4%.

Ранее Росстат опубликовал данные по инфляции в России, согласно которым рост цен в стране побил рекорд пятилетней давности.

Отмечается, что в июне текущего года рост цен ускорился до 6,5 % по сравнению с июнем прошлого года.

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