МЭР повысило инфляционные ожидания с 4,3% до 5%
Минэкономразвития направило в регионы письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития России на 2021 год, сообщает «Прайм».
Так, ожидания министерства по инфляции в текущем году повышены с 4,3% до 5%. Если весной ведомство закладывало в прогноз предпосылки о постепенной нормализации ситуации на мировых рынках, то в настоящее время в МЭР полагают, что на это потребуется чуть больше времени. Начиная с 2022 года инфляция вернется к таргету Банка России — в 4%.
Ранее Росстат опубликовал данные по инфляции в России, согласно которым рост цен в стране побил рекорд пятилетней давности.
Отмечается, что в июне текущего года рост цен ускорился до 6,5 % по сравнению с июнем прошлого года.
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