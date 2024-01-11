Он уточнил, что в результате выхода из Евросоюза страна потеряла два миллиона рабочих мест, из них 290 тысяч - в Лондоне. Brexit, по его мнению, «тянет экономику вниз и повышает стоимость жизни», в связи с чем призывает власти Британии восстановить отношения с Евросоюзом.

Летом 2016 года 52% британцев проголосовали за выход из Евросоюза, ее членство было прекращено в ночь на первое февраля 2020 года. Это повлекло рост инфляции, а также дефицит водителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

