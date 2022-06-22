МЭР: инфляция в России за неделю замедлилась до 16,42%

Инфляция в РФ за неделю с 11 по 17 июня замедлилась до 16,42% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэконоразвитие.

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Согласно ведомству, неделей ранее показатель был на уровне 16,69%.

Ранее Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, назвал инфляцию в 16,7% в России большой, но отметил, что с этим можно работать.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Инфляция
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