МЭР: инфляция в России за неделю замедлилась до 16,42%
22 июня 202219:59
Инфляция в РФ за неделю с 11 по 17 июня замедлилась до 16,42% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэконоразвитие.
Согласно ведомству, неделей ранее показатель был на уровне 16,69%.
Ранее Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, назвал инфляцию в 16,7% в России большой, но отметил, что с этим можно работать.
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22 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru