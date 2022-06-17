«Будем работать!» Путин оценил уровень инфляции в России
Владимир Путин назвал инфляцию в 16,7% в России большой, но отметил, что с этим можно работать. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«Большая инфляция для нас. Мы должны с этим работать и будем это делать», - сказал глава государства.
При этом он подчеркнул, что Россия подавила инфляционный всплеск, инфляция продолжает снижаться.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) перенесли на час из-за DDoS-атак.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru