«Будем работать!» Путин оценил уровень инфляции в России

Владимир Путин назвал инфляцию в 16,7% в России большой, но отметил, что с этим можно работать. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Большая инфляция для нас. Мы должны с этим работать и будем это делать», - сказал глава государства.