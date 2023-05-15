Механизм параллельного импорта продолжит работать в 2024 году

По его словам, это касается тех групп товаров и номенклатуры, потребность в которых будет сохраняться на российском рынке.

Ранее Минпромторг утвердил изменения в перечень продукции для параллельного импорта, в список добавили некоторые марки моторных масел, бытовой техники, игрушек, продукцию ряда производителей косметики и парфюмерии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».