Медведев прокомментировал рекордные цены на газ в Европе
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев связал рекордные цены на газ в Европе с заморозкой газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости.
«Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток — 2», — отметил он.
Ранее Медведев, комментируя остановку сертификации газопровода «Северный поток — 2», заявил, что «скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,0 млн+73 162 / сут.
Умерли
357 тыс.+668 / сут.
Выздоровели
14,7 млн+123 тыс. / сут.
- В Минобороны РФ заявили, что Киев не выполнил ни одного условия для создания гуманитарных коридоров
- Медведев прокомментировал рекордные цены на газ в Европе
- «Стокманн» продолжит работу в России
- Симметричный ответ. Экономист Кричевский - о списке недружественных стран России
- Басурин заявил, что националисты не дали эвакуироваться жителям Мариуполя
- Третий раунд переговоров делегаций России и Украины начнётся в 17:00
- Во Франции напали на представительство Россотрудничества
- Правительство России утвердило перечень недружественных стран
- Минцифры не планирует отключать Россию от мирового интернета
- Где дно? Россиянам дали рекомендации на фоне изменения курса рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru