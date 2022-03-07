Медведев прокомментировал рекордные цены на газ в Европе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев связал рекордные цены на газ в Европе с заморозкой газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости.

Цена газа в Европе превысила 3800 долларов

«Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток — 2», — отметил он.

Ранее Медведев, комментируя остановку сертификации газопровода «Северный поток — 2», заявил, что «скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаГазСеверный Поток-2Дмитрий Медведев
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