Медведев предложил поменять соотношение оклада и премии в зарплатах россиян
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил членам партии поднять вопрос соотношения оклада и премии в зарплатах россиян. Он пояснил, что система оплаты необходимо адаптировать к современным условиям, причем как в бюджетных отраслях, так и в коммерческом секторе.
Медведев считает, что должно быть определено оптимальное соотношение между постоянной и переменной составляющей зарплаты, передает ТАСС. Ориентироваться здесь необходимо на эффективность работы сотрудника.
Если раньше тарифная составляющая «была очень значительной, а надтарифная - относительно небольшой», то сейчас ситуация меняется диаметрально противоположным образом.
Медведев добавил, что над применением к бюджетникам такой схемы власти уже работают.
Ранее стало известно, что больше всего работников с зарплатами больше 100 тысяч рублей трудятся на Крайнем Севере и в Москве.
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