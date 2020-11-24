Медведев предложил поменять соотношение оклада и премии в зарплатах россиян

Медведев считает, что должно быть определено оптимальное соотношение между постоянной и переменной составляющей зарплаты, передает ТАСС. Ориентироваться здесь необходимо на эффективность работы сотрудника.

Если раньше тарифная составляющая «была очень значительной, а надтарифная - относительно небольшой», то сейчас ситуация меняется диаметрально противоположным образом.

Медведев добавил, что над применением к бюджетникам такой схемы власти уже работают.

Ранее стало известно, что больше всего работников с зарплатами больше 100 тысяч рублей трудятся на Крайнем Севере и в Москве.

