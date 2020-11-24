Медведев предложил поменять соотношение оклада и премии в зарплатах россиян

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил членам партии поднять вопрос соотношения оклада и премии в зарплатах россиян. Он пояснил, что система оплаты необходимо адаптировать к современным условиям, причем как в бюджетных отраслях, так и в коммерческом секторе.

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Медведев считает, что должно быть определено оптимальное соотношение между постоянной и переменной составляющей зарплаты, передает ТАСС. Ориентироваться здесь необходимо на эффективность работы сотрудника.

Если раньше тарифная составляющая «была очень значительной, а надтарифная - относительно небольшой», то сейчас ситуация меняется диаметрально противоположным образом.

Медведев добавил, что над применением к бюджетникам такой схемы власти уже работают.

Ранее стало известно, что больше всего работников с зарплатами больше 100 тысяч рублей трудятся на Крайнем Севере и в Москве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗарплатаДмитрий Медведев
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