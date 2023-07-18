Медведев назвал спецоперацию приоритетом для бюджета
Первоочередной задачей федерального бюджета является обеспечение нужд специальной операции и безопасности государства, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщают СМИ.
Он отметил, что новый федеральный бюджет создается в исключительно сложной обстановке. По словам Медведева, «денег всегда не хватает».
«Первоочередная задача состоит в обеспечении безопасности государства, обеспечении его обороноспособности, обеспечении всех потребностей специальной военной операции», - сказал Медведев.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин поддержал идею о новой приватизации в России. Он полагает, что передача государственных активов в частные руки позволит решить проблему дефицитного бюджета, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru