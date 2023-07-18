Экс-министр экономики Нечаев: Минфин «возьмет взаймы» у банков и россиян

«У Минфина безвыходная ситуация, потому что расходы растут, в том числе, те, которые связаны со спецоперацией, освоением новых территорий. А доходы резко снизились, особенно нефтегазовые. Поскольку из-за санкций западный рынок капитала закрыт, а с внутреннего рынка иностранные инвесторы ушли, то единственный, кто может дать взаймы, это российские банки и российские граждане. Понятно, что значительная часть этих заимствований идет за счет эмиссии», - рассказал он.

Экс-министр экономики объяснил, что частных инвесторов привлекает довольно высокая доходность по облигациям федерального займа.

«Формально ЦБ запрещено кредитовать бюджет, но они используют такую схему: госбанки покупают облигации федерального займа, закладывают их в Центробанке, получают деньги, опять покупают облигации и так далее. Сейчас довольно высокая доходность размещения – под 11,11% годовых, это привлекательная доходность, поэтому частные инвесторы тоже эти бумаги будут покупать», - отметил собеседник НСН.

С другой стороны, такая ситуация теснит государственные и частные компании, которые зачастую вынуждены отказаться от размещения ценных бумаг, добавил он.

«Если сравнивать с Венесуэлой, у нас ситуация по уровню госдолга идеальная. Я бы сказал, что и многие европейские страны – Греция, Италия, Испания – тоже могут российским показателям позавидовать. Все относительно, проблема в том, что займы становятся все дороже. Поэтому нарастают расходы бюджета, нужно больше заимствований. Когда на рынок выходит государство в лице Минфина, частным компаниям и государственным компаниям надо потесниться, платить повышенные проценты по своим ценным бумагам или отказаться от их размещения», - заключил Нечаев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что государственный долг США — «мировая финансовая пирамида», которая построена Вашингтоном для обмана других государств и народов, передает «Радиоточка НСН».

