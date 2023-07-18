Экс-министр экономики Нечаев: Минфин «возьмет взаймы» у банков и россиян
Андрей Нечаев заявил в эфире НСН, что формально ЦБ запрещено кредитовать бюджет, но используется схема покупки госбанками облигаций федерального займа.
У Минфина безвыходная ситуация, которая заставляет наращивать объем госдолга за счет российских банков и частных инвесторов, заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с НСН.
Минфин намерен наращивать объем российского госдолга, сообщила замминистра Ирина Окладникова на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Ситуацию она назвала «безнадежной», так как растет расходная часть. По ее словам, госдолг будут наращивать в рамках безопасных границ — 20% ВВП. На сегодня уровень госдолга оценивается в 22,8 триллиона рублей. Нечаев подтвердил, что у Минфина безвыходная ситуация.
«У Минфина безвыходная ситуация, потому что расходы растут, в том числе, те, которые связаны со спецоперацией, освоением новых территорий. А доходы резко снизились, особенно нефтегазовые. Поскольку из-за санкций западный рынок капитала закрыт, а с внутреннего рынка иностранные инвесторы ушли, то единственный, кто может дать взаймы, это российские банки и российские граждане. Понятно, что значительная часть этих заимствований идет за счет эмиссии», - рассказал он.
Экс-министр экономики объяснил, что частных инвесторов привлекает довольно высокая доходность по облигациям федерального займа.
«Формально ЦБ запрещено кредитовать бюджет, но они используют такую схему: госбанки покупают облигации федерального займа, закладывают их в Центробанке, получают деньги, опять покупают облигации и так далее. Сейчас довольно высокая доходность размещения – под 11,11% годовых, это привлекательная доходность, поэтому частные инвесторы тоже эти бумаги будут покупать», - отметил собеседник НСН.
С другой стороны, такая ситуация теснит государственные и частные компании, которые зачастую вынуждены отказаться от размещения ценных бумаг, добавил он.
«Если сравнивать с Венесуэлой, у нас ситуация по уровню госдолга идеальная. Я бы сказал, что и многие европейские страны – Греция, Италия, Испания – тоже могут российским показателям позавидовать. Все относительно, проблема в том, что займы становятся все дороже. Поэтому нарастают расходы бюджета, нужно больше заимствований. Когда на рынок выходит государство в лице Минфина, частным компаниям и государственным компаниям надо потесниться, платить повышенные проценты по своим ценным бумагам или отказаться от их размещения», - заключил Нечаев.
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