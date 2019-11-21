Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ. Как пишет ТАСС, во время заседания правительства премьер-министр призвал решить проблему с накопленными долгами. Медведев назвал их системной проблемой в отрасли. В первую очередь, речь идет о долгах коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы. По словам главы кабмина, этом очень большая сумма, свыше 175 млрд рублей, подчеркивает RT.
«Здесь главная причина — накопленные долги потребителей», - отметил премьер-министр.
Кстати, ранее стало известно, что депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
Ранее НСН писала, что в России предложили запретить отключение воды и газа в домах и квартирах граждан, имеющих задолженность по жилищно-коммунальным услугам за долги. Такой законопроект внес на рассмотрение нижней палаты парламента депутат Госдумы, член фракции КПРФ Алексей Куринный. По его мнению, это изменение позволит защитить право граждан «на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях».
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в эфире НСН высказал мнение, что россиянам необходимо оплачивать потребляемые ресурсы. По его словам, нуждающаяся категория граждан должна получать льготы, но полностью освобождать от уплаты тарифов население нельзя. В противном случае это приведет к банкротству коммунальной отрасли.
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