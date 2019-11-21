Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ. Как пишет ТАСС, во время заседания правительства премьер-министр призвал решить проблему с накопленными долгами. Медведев назвал их системной проблемой в отрасли. В первую очередь, речь идет о долгах коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы. По словам главы кабмина, этом очень большая сумма, свыше 175 млрд рублей, подчеркивает RT.

«Здесь главная причина — накопленные долги потребителей», - отметил премьер-министр.

Кстати, ранее стало известно, что депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.