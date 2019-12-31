Медведев назвал необходимым компромиссом газовый договор с Украиной
Подписание пакета документов о транзите газа через территорию Украины показывает, что разговаривать и договариваться можно даже по самым сложным вопросам, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
На своей странице в Facebook председатель правительства написал, что пятилетний газовый контракт между Россией и Украиной – «это компромисс, который необходимо было найти».
«Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны», - резюмировал он.
О подписании контракта было объявлено вечером 30 декабря по итогам пятидневных переговоров и согласований. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает получить 7 млрд долларов за пять лет транзита. Документы приобретают юридическую силу с 31 декабря 2019 года.
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