Медведев назвал необходимым компромиссом газовый договор с Украиной

На своей странице в Facebook председатель правительства написал, что пятилетний газовый контракт между Россией и Украиной – «это компромисс, который необходимо было найти».

«Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны», - резюмировал он.

О подписании контракта было объявлено вечером 30 декабря по итогам пятидневных переговоров и согласований. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает получить 7 млрд долларов за пять лет транзита. Документы приобретают юридическую силу с 31 декабря 2019 года.

