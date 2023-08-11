МЭА: Россия в июле получила крупнейшую с ноября выручку от экспорта нефти

Россия заработала 15,3 миллиарда долларов в июле на экспорте нефти, такой показатель стал максимальным с ноября 2022 года. Такие данные следуют из доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

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Отмечается, что Россия в июле снизила экспорт топлива на 200 тысяч баррелей в сутки, однако ее выручка за этот месяц выросла на 2,5 миллиарда долларов. Согласно данным, более высокие цены на нефть и снижение скидок на российские сорта привели к росту выручки.

Ранее, 3 августа, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в сентябре Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки. По его словам, в августе объем добровольного сокращения экспорта нефти составит 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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