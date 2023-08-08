СМИ: США оказались в тупике из-за изменения цен на нефть

Ранее Bloomberg сообщило, что Вашингтон отложил пополнение стратегических запасов сырья из-за роста цен на нефть выше $80 за баррель.

В материале отмечается, что США «не в курсе» движения нефтяных цен.

«Страны ОПЕК+ не допустят обвала цен на нефть, особенно на фоне добровольных и/или вынужденных сокращений ее добычи на миллионы баррелей в сутки, поскольку это негативно отразится на их бюджетах», — говорится в публикации.

Автор указывает, что в мире растет спрос на нефть при дефиците предложения. При этом в США, в значительной степени зависящей от этого сырья, стратегический резерв снизился до минимального уровня с августа 1983 года, пишет Ura.ru. Для восполнения запасов стране потребуются годы и огромные вложения, в том числе на содержание подземных соляных пещер для хранения нефти.

«Администрация Байдена ничего не сможет сделать. Проблема перейдет к ее преемнице, которой придется искать способы снизить цены на "черное" золото», — отмечается в материале.

Саудовское издание предполагает, что для решения проблемы потребуется увеличить добычу нефти в Соединенных Штатах либо спрос со стороны ОПЕК и Саудовской Аравии. Таким образом, Байден попал в тупик, пообещав не позволить США наращивать добычу сырья, пишет RT.

