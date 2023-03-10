МЧС России полностью перешло на импортозамещённые экипировку и технику

Российское МЧС полностью перешло на импортозамещение в экипировке и пожарно-спасательной технике, сообщил ТАСС со ссылкой на министра МЧС России Александра Куренкова.

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Глава министерства в ходе посещения Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС отметил, что проблем с пожарной техникой и экипировкой у ведомства нет благодаря импортозамещению.

Куренков подчеркнул наличие большого выбора среди производителей пожарно-спасательной техники. По его словам, среди компаний-производителей существует конкуренция, что способствует повышению качества товаров.

Ранее Собянин рассказал, как офсетные контракты способствуют импортозамещению в фармацевтике.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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