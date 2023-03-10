МЧС России полностью перешло на импортозамещённые экипировку и технику
Российское МЧС полностью перешло на импортозамещение в экипировке и пожарно-спасательной технике, сообщил ТАСС со ссылкой на министра МЧС России Александра Куренкова.
Глава министерства в ходе посещения Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС отметил, что проблем с пожарной техникой и экипировкой у ведомства нет благодаря импортозамещению.
Куренков подчеркнул наличие большого выбора среди производителей пожарно-спасательной техники. По его словам, среди компаний-производителей существует конкуренция, что способствует повышению качества товаров.
Ранее Собянин рассказал, как офсетные контракты способствуют импортозамещению в фармацевтике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru