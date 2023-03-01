МЧС на неопределенный срок перенесло проверки систем оповещения в регионах

Отмечается, что проверка с с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира была запланирована на 1 марта.

«По информации МЧС РФ, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи», — рассказали в региональной администрации.

О переносе проверки систем оповещения сообщили также в пресс-центре отделения Российской телевизионной и радиовещательной сети в Свердловской области, причины такого решения не уточняются, пишет Ura.ru.

Накануне в МЧС сообщили о хакерской атаке на некоторые радиостанции и телеканалы в ряде регионов, напоминает РИА ФАН. Из-за взлома россияне увидели и услышали фейковые объявления о воздушной тревоге.

