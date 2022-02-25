Матвиенко рассказала о серии ответных санкций РФ против Запада

«Они [ответные санкции] не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада, и мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, чтобы применить в отношении тех государств, которые объявили санкции против России», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Ранее Запад на фоне военной операции России на Украине ввел против РФ санкции, которые коснулись главным образом финансового сектора. Центробанк и правительство анонсировали меры поддержки для банков, которых коснулись рестрикции.

