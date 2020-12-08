Россияне получат право самостоятельно продавать ипотечное жилье

Госдума рассмотрит законопроект вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой, который, в случае принятия, позволит россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке имущество, в том числе ипотечное жильё, сообщает РБК.

В настоящее время заложенное имущество по закону можно продать только через публичные торги или аукцион, из-за чего должник терпит убытки: до 3% от вырученной суммы уйдут на оплату услуг организатора торгов, а также может потребоваться оплата оценщика и дополнительного сбора (7% от стоимости активов).

Законопроект Яровой разрешает гражданам самостоятельно искать покупателя, готового приобрести имущество по цене, которая обеспечит выплаты банку и компенсирует его предыдущие затраты. На это будет даваться максимум полгода с момента, когда залогодатель направит заявление о самостоятельной продаже. Если гражданин не уложится в этот срок, то взыскивать будут по старинке - через торги

Отметим, что законопроект, был внесён на рассмотрение в Госдуму ещё в октябре 2019 года. В 2020 году принятие документа поддержало правительство РФ.

