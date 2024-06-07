Матвиенко: Парламент примет налоговые изменения до конца весенней
Парламент примет налоговые изменения в российское законодательство до конца весенней сессии. Об этом сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, при необходимости сессия может быть продлена., передает РИА Новости.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ранее РБК предложил свой вариант прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Его раскритиковал в беседе с НСН депутат Госдумы Михаил Делягин. По его мнению, предлагая трехступенчатую шкалу налога, Шохин действует против интересов большей части россиян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матвиенко: Парламент примет налоговые изменения до конца весенней
- Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%
- Подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» задержали
- МЧС: Три человека погибли под завалами жилого дома в Луганске
- Пасечник: Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди
- Число пострадавших в аварии с трамваями в Кемерове превысило 140
- Звездный состав актеров сыграет в новом фильме Уэса Андерсона
- В Госдуме пока не обсуждают отказ от маленьких квартир
- Суд оставил генерала Попова в СИЗО
- Ивлеева выразила желание выступить на ПМЭФ в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru