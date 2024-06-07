Матвиенко: Парламент примет налоговые изменения до конца весенней

Парламент примет налоговые изменения в российское законодательство до конца весенней сессии. Об этом сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

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По ее словам, при необходимости сессия может быть продлена., передает РИА Новости.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ранее РБК предложил свой вариант прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Его раскритиковал в беседе с НСН депутат Госдумы Михаил Делягин. По его мнению, предлагая трехступенчатую шкалу налога, Шохин действует против интересов большей части россиян.


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ФОТО: РИА Новости
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