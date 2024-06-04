«В интересах сверхбогатых»: Делягин осудил альтернативную шкалу НДФЛ Шохина
Предлагая трехступенчатую шкалу налога, Александр Шохин действует против интересов большей части россиян, сказал НСН депутат Госдумы Михаил Делягин.
Предложения Минфина по реформе налогообложения не снижают нагрузку для бедной части населения, что толкает эту категория граждан в серую зону, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Михаил Делягин.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью РБК предложил свой вариант прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По его словам, трехступенчатая шкала (13% налога при доходах до 5 миллионов рублей в год, 15% — при заработках от 5 миллионов до 50 миллионов рублей в год и 18% — при доходах свыше 50 миллионов в год) снизит нагрузку на инженеров и высококвалифицированных рабочих.
Однако Делягин усомнился, что президент РСПП беспокоится о защите интересов российских граждан.
«Товарищ Шохин просто демонстрирует активность в интересах сверхбогатой части общества, которую он представляет. Возможно, он добьется успеха. То, что интересно большинству населения, которое является нищим и бедным, он не обсуждает. Проблема в том, что когда бедного облагают налогом, который он гарантированно физически не может выплатить, человек уходит в теневую экономику и перестает платить даже те налоги, что мог бы заплатить. Именно из-за этого в стране кризис пенсионной системы. Невозможно поддерживать пенсионную систему при любой возрастной структуре населения, когда огромная часть общества не платит ничего», - посетовал он.
Как добавил собеседник НСН, шкала, предложенная Минфином, несовершенна, поскольку не снимает налоговой нагрузки с бедного населения.
«Предложения правительства были весьма умеренные, повышение налогообложения людей с доходом в месяц 200 тысяч рублей коснется крайне незначительной части населения, но многих представителей среднего класса в Москве, Санкт-Петербурге и в Арктической зоне. Главная проблема в категорическом отказе от снижения налогообложения для нищих и бедных. Сейчас повышают налогообложение среднего класса и богатых людей, но не снижено налогообложение бедных, не произошло отказа от налогообложения нищих. Ситуация, при которой чем беднее человек, тем больше с него требует государство, сохраняется», - заключил он.
Ранее сообщалось, что налоговый пакет законопроектов одобрен на заседании правительства РФ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, палата рассмотрит его 20 июня.
Поправки предполагают введение новой прогрессивной шкалы НДФЛ, согласно которой россияне с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей продолжат платить НДФЛ в размере 13%. При доходе до пяти миллионов рублей ставка составит 15%, до 20 миллионов рублей — 18%, до 50 миллионов рублей — 20%. Для тех, кто зарабатывает в год от 50 миллионов рублей, НДФЛ достигнет 22%, напоминает «Радиоточка НСН».
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