«В интересах сверхбогатых»: Делягин осудил альтернативную шкалу НДФЛ Шохина

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью РБК предложил свой вариант прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По его словам, трехступенчатая шкала (13% налога при доходах до 5 миллионов рублей в год, 15% — при заработках от 5 миллионов до 50 миллионов рублей в год и 18% — при доходах свыше 50 миллионов в год) снизит нагрузку на инженеров и высококвалифицированных рабочих.

Однако Делягин усомнился, что президент РСПП беспокоится о защите интересов российских граждан.

«Товарищ Шохин просто демонстрирует активность в интересах сверхбогатой части общества, которую он представляет. Возможно, он добьется успеха. То, что интересно большинству населения, которое является нищим и бедным, он не обсуждает. Проблема в том, что когда бедного облагают налогом, который он гарантированно физически не может выплатить, человек уходит в теневую экономику и перестает платить даже те налоги, что мог бы заплатить. Именно из-за этого в стране кризис пенсионной системы. Невозможно поддерживать пенсионную систему при любой возрастной структуре населения, когда огромная часть общества не платит ничего», - посетовал он.