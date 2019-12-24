Матвиенко назвала «апофеозом абсурда» санкции США против «Северного потока-2»

24 декабря 201912:11

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на нелогичность санкций США против проекта «Северный поток-2». Ограничения будут действовать против инфраструктурного проекта в далекой Европе, напомнила она, назвав действия Вашингтона «апофеозом абсурда».

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Матвиенко отметила, что санкции прописаны в оборонном бюджете США, передает ТАСС. Теперь этот бюджет направлен против стран-членов НАТО, добавила председатель верхней палаты российского парламента.

Подобные санкции – экономические войны, нацеленные на создание конкурентных преимуществ США, добавила Матвиенко. Тем не менее, меры США не помешают завершить строительство «Северного потока-2», уверена она.

В Германии полагают, что санкции США против строителей трубопровода задержат окончание проекта и увеличат его стоимость. В то же время власти страны уже дали добро на укладку труд в зимний период.

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