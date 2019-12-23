Несмотря на задержку. Россия достроит СП-2, вопреки санкциям США

Завершение проекта «Северный поток – 2» задержится на месяцы из-за санкций Соединённых Штатов Америки, признал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Вместе с тем он подчеркнул, что газопровод будет достроен, несмотря на вынужденную задержку.

По словам премьер-министра, у «Газпрома» есть альтернативные варианты прокладки трубопровода. Именно это изменение потребует дополнительного времени. «Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту», - приводит ТАСС слова Медведева.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва в обязательном порядке даст ответ на американские санкции против «Северного потока - 2».