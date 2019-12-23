Несмотря на задержку. Россия достроит СП-2, вопреки санкциям США
Завершение проекта «Северный поток – 2» задержится на месяцы из-за санкций Соединённых Штатов Америки, признал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Вместе с тем он подчеркнул, что газопровод будет достроен, несмотря на вынужденную задержку.
По словам премьер-министра, у «Газпрома» есть альтернативные варианты прокладки трубопровода. Именно это изменение потребует дополнительного времени. «Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту», - приводит ТАСС слова Медведева.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва в обязательном порядке даст ответ на американские санкции против «Северного потока - 2».
После введения Вашингтоном ограничительных мер швейцарская компания Allseas, принимавшая участие в строительстве, приостановила работы.
Берлин выступает резко против демарша Вашингтона. Сегодня было объявлено, что власти Германии дали разрешение на прокладку трубопровода в зимний период. Также не нужно будет получать новое разрешение на строительство с мая 2020 года.
Как отмечает Утро.ру, такое решение было вынесено связи с жалобами экологов – они переживали за судьбу птиц, которые зимуют в районе германского побережья Балтийского моря. Проверка показала, что строительство газопровода им не угрожает.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене