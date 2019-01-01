Материнский капитал в России будут индексировать ежегодно
Материнский капитал будут индексировать ежегодно. Как пишет сайт KP.Ru, об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он подчеркнул, что в последние годы индексация не производилась из-за непростых финансовых условий. Также Топилин заявил, что точный процент индексации на следующий год пока неизвестен, поскольку Минэкономразвития проверяет прогноз.
Напомним, министр труда и социальной защиты уже анонсировал индексацию маткапитала на полях Петербургского международного экономического форума. Ранее он уточнил, что с 1 января 2020 года объем маткапитала составит около 470 тысяч рублей. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова также на полях экономического форума заявила о разработке правительством мер для «стимулирования» россиянок к рождению первого ребенка, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что Госдума рассмотрела и одобрила во втором чтении законопроект, который предполагает компенсацию при оплате ипотеки для семей с тремя и более детьми. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, многодетные семья смогут получать 450 тысяч рублей дополнительно для погашения ипотечного кредита.
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