«Спад ВВП составит 8-10%». Россиянам посоветовали привыкать к кризису
Экономист заявил в эфире НСН, что для улучшения российской экономики нет никаких предпосылок.
Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 2,8% до 2,5%, несмотря на «признаки здорового восстановления». По оценкам МВФ, ВВП в 2020 году упадет чуть больше, чем ожидалось в октябре. Из-за спада в экономике инфляция может составить 3-3,5%, отметили в организации. В МВФ считают, что Центробанку России следует проводить более мягкую политику.
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН рассказал, насколько можно верить прогнозу Международного валютного фонда.
«Я не очень понимаю, что, с точки зрения МВФ, является здоровым восстановлением, вообще у нас спад экономический. Я не могу сказать, что у нас произошло существенное восстановление по сравнению с апрелем-маем. Оценивать очень сложно, потому что статистика врет. Правительство настолько сильно искажает данные, что сказать что-либо объективное крайне сложно. То, что спад имеет место - это очевидно. Я думаю, что по итогам года спад ВВП составит 8-10%, ситуация крайне нездоровая», - заявил Хазин.
Он также оценил, следует ли россиянам ожидать восстановления экономики.
«Ну населению уже пора бы привыкнуть, ведь уже семь лет ситуация непрерывно ухудшается. А с чего вдруг быть улучшению, ведь политика не меняется. Продолжение либеральной политики точно не даст никакого позитивного эффекта», - считает он.
В конце октября эксперты Счетной палаты прогнозировали, что в 2020 году в базовом сценарии ВВП России сократится на 4,2%. Они отметили, что кризис 2020 года и связанный с ним обвал цен на нефть, сокращение бюджетов малого и среднего бизнеса, а также спад российского экспорта повлияли на экономику страны сильнее, чем предыдущие кризисы в 2008 и 2014 годах.
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