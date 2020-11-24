«Спад ВВП составит 8-10%». Россиянам посоветовали привыкать к кризису

«Я не очень понимаю, что, с точки зрения МВФ, является здоровым восстановлением, вообще у нас спад экономический. Я не могу сказать, что у нас произошло существенное восстановление по сравнению с апрелем-маем. Оценивать очень сложно, потому что статистика врет. Правительство настолько сильно искажает данные, что сказать что-либо объективное крайне сложно. То, что спад имеет место - это очевидно. Я думаю, что по итогам года спад ВВП составит 8-10%, ситуация крайне нездоровая», - заявил Хазин.



Он также оценил, следует ли россиянам ожидать восстановления экономики.



«Ну населению уже пора бы привыкнуть, ведь уже семь лет ситуация непрерывно ухудшается. А с чего вдруг быть улучшению, ведь политика не меняется. Продолжение либеральной политики точно не даст никакого позитивного эффекта», - считает он.



В конце октября эксперты Счетной палаты прогнозировали, что в 2020 году в базовом сценарии ВВП России сократится на 4,2%. Они отметили, что кризис 2020 года и связанный с ним обвал цен на нефть, сокращение бюджетов малого и среднего бизнеса, а также спад российского экспорта повлияли на экономику страны сильнее, чем предыдущие кризисы в 2008 и 2014 годах.

